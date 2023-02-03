Смерть роженицы в Канте. Уволены руководители больницы

В Министерстве здравоохранения КР под председательством министра Гулнары Баатыровой прошло заседание Республиканской комиссии по снижению материнской смертности, где разбирали случай смерти 19-летней роженицы в родильном отделении Ысык-Атинского Центра общеврачебной практики Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, главный специалист Управления медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Раиса Асылбашева представила итоги расследования данного случая.

"Указала на допущенные недостатки при оказании медицинской помощи 19-летней жительнице Ысык-Атинского района Чуйской области. Также она озвучила выводы, что смерть у родильницы наступила в результате полиорганной недостаточности с развитием молниеносного сепсиса. Данное заключение сделано на основании предоставленных медицинских документаций, так как пока отсутствуют результаты судебно-медицинской экспертизы и гистологического исследования".

Министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова в ходе заседания отметила, что охрана здоровья матери и ребенка всегда являлась и является приоритетом в работе системы здравоохранения. "Смерть молодой матери - это огромная трагедия, как и для ее семьи, так и для нас. Почему начиная с первички и заканчивая третичным уровнем мы, медики упустили ее состояние? Данная ситуация говорит о том, что были несогласованные действия между двумя организациями района, нет надлежащего контроля со стороны ЦОВП района. За жизнь каждого пациента, за каждую мать и дитя мы должны биться до последнего. За все упущения виновные должны получить соответствующие наказания", - сказала глава ведомства.

По итогам заседания, за недостаточную координацию деятельности организаций здравоохранения по качественному оказанию неотложной акушерской помощи объявлен выговор координатору здравоохранения Чуйской области Мамытовой Б.К.;

За слабую организацию оказания качественной неотложной акушерской помощи, приведшее к смерти родильницы освобождены от занимаемых должностей директор ЦОВП Ысык-Атинского района Мукаева Р.М., заместитель директора Сабырова Н.Э., и.о. заведующего родильным отделением ЦОВП Бегалиева А.Н.; За ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей по линии санавиации (отказ на выезд по линии санавиации) уволить врача акушер-гинеколога родильного дома №1 Маматалиева А.М.

Также было озвучено, что в отношении некоторых работников ЦОВП Ысык-Атинского района будут приняты меры после дачи юридической оценки со стороны правоохранительных органов.

Руководителям организаций здравоохранения были даны поручения обеспечить во вверенных организациях строгий контроль за обеспечением оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, поручено усилить работу по координации и перенаправлению женщин, нуждающихся в качественном оказании медицинской помощи. Руководителям организаций здравоохранения третичного уровня оказать методическую и практическую поддержку для улучшения качества оказания медицинской помощи".