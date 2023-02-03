Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.70 - 95.70

Ограбила, но не ради грабежа

468  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Грабеж в Уголовном кодексе определяется как открытое завладение чужим имуществом с корыстной целью. Если точнее – "Завладение чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо угрозой применения насилия".

49-летнюю бишкекчанку Айчурек К. орган досудебного производства обвинил в открытом завладении чужим имуществом в значительном размере. По версии следствия, К. набросилась на потерпевшую, била ее по голове и силой отобрала мобильный телефон стоимостью 35 000 сомов, причинив тем самым потерпевшей легкий вред здоровью и значительный материальный ущерб.

Незадолго до происшествия Айчурек К. была прооперирована, родственники поэтому относились к ней с особой осторожностью, да и сама она берегла здоровье. Но вдруг набросилась на другую женщину с кулаками, да еще и телефон отобрала…

В Ленинском районном суде выяснилось, как было дело. У подсудимой был конфликт с неким Мурадилом – дальним родственником, который ругал ее нецензурно и грозил физической расправой. Когда к ней приехали ее племянники, Айчурек попросила отвезти ее к цветочному магазину, где работает родственник, и разобраться.

Как обычно происходят такие разборки – хорошо известно. Шум, скандал, рукоприкладство. На место приехала и потерпевшая С.Г. – ее позвала сестра (по совместительству – жена Мурадила). С.Г. достала телефон и стала снимать потасовку родственников на видео. В этот момент и случилось то, что правоохранительные органы квалифицировали как грабеж: Айчурек К. поколотила потерпевшую С., отобрала у нее телефон, чтобы прекратить съемку, и бросила его под чью-то машину.

Куда в итоге делся телефон – никто не знает. Но К. обвинили в умышленном завладении чужим телефоном из корыстных побуждений.

Ленинский районный суд, разобравшись, пришел к убеждению, что подсудимая действительно виновна, но не в грабеже (телефон присваивать никто не собирался), а в хулиганстве. То есть в грубом нарушении общественного порядка и норм общепринятого поведения с применением насилия. И приговорил К. к штрафу в размере 25 000 сомов.

Бишкекский городской суд этот приговор поддержал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426898
Теги:
грабеж, суд, хулиганство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  