Ограбила, но не ради грабежа

Грабеж в Уголовном кодексе определяется как открытое завладение чужим имуществом с корыстной целью. Если точнее – "Завладение чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо угрозой применения насилия".

49-летнюю бишкекчанку Айчурек К. орган досудебного производства обвинил в открытом завладении чужим имуществом в значительном размере. По версии следствия, К. набросилась на потерпевшую, била ее по голове и силой отобрала мобильный телефон стоимостью 35 000 сомов, причинив тем самым потерпевшей легкий вред здоровью и значительный материальный ущерб.

Незадолго до происшествия Айчурек К. была прооперирована, родственники поэтому относились к ней с особой осторожностью, да и сама она берегла здоровье. Но вдруг набросилась на другую женщину с кулаками, да еще и телефон отобрала…

В Ленинском районном суде выяснилось, как было дело. У подсудимой был конфликт с неким Мурадилом – дальним родственником, который ругал ее нецензурно и грозил физической расправой. Когда к ней приехали ее племянники, Айчурек попросила отвезти ее к цветочному магазину, где работает родственник, и разобраться.

Как обычно происходят такие разборки – хорошо известно. Шум, скандал, рукоприкладство. На место приехала и потерпевшая С.Г. – ее позвала сестра (по совместительству – жена Мурадила). С.Г. достала телефон и стала снимать потасовку родственников на видео. В этот момент и случилось то, что правоохранительные органы квалифицировали как грабеж: Айчурек К. поколотила потерпевшую С., отобрала у нее телефон, чтобы прекратить съемку, и бросила его под чью-то машину.

Куда в итоге делся телефон – никто не знает. Но К. обвинили в умышленном завладении чужим телефоном из корыстных побуждений.

Ленинский районный суд, разобравшись, пришел к убеждению, что подсудимая действительно виновна, но не в грабеже (телефон присваивать никто не собирался), а в хулиганстве. То есть в грубом нарушении общественного порядка и норм общепринятого поведения с применением насилия. И приговорил К. к штрафу в размере 25 000 сомов.

Бишкекский городской суд этот приговор поддержал.