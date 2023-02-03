Почему Lalafo продолжает потворствовать мошенникам?

На сайте Lalafo продолжают орудовать мошенники. Год назад мы сообщали, что размеры списаний, по словам банковский работников, доходят до 100 тысяч сомов одномоментно.

На этой неделе уже трое читателей обратились в редакцию vb.kg с аналогичными жалобами. В этой связи мы повторяем вопрос: куда смотрят правоохранительные органы?

"Я повесила на этом сайте объявление о продаже своего товара. Мне звонит неизвестный человек и говорит, что он намерен купить мой товар. Затем следует предложение перевести деньги на банковскую карту. Причем просят сами реквизиты-счет и трехзначный номер на обороте карты. В итоге у меня списали 15 тысяч сомов с банковской карты", - рассказывает одна из пострадавших.

По словам другого пострадавшего, он хотел купить товар и позвонил по объявлению. Его попросили внести предоплату, что он и сделал. После этого продавец исчез вместе со своим объявлением на сайте Lalafo.

Третий случай и вовсе распространен. Продавцу поступает предложение отправить за товаром курьера от какой-либо курьерской службы, а деньги перевести на банковскую карту. При этом для достоверности демонстрируется сайт этой курьерской службы, который потом оказывается фальшивым. Как только продавец сообщает данные карты вместе с кодом, деньги со счета моментально списываются, причем, все имеющиеся на карте.

"Уже сколько было жалоб в отношении сайта Lalafo. Почему правоохранительные органы не принимают меры? Ведь при желании по телефонам можно выйти на преступников. Почему руководство сайта Lalafo не думает о своей репутации, а продолжает потворствовать мошенникам? Давно уже надо ввести идентификацию, то есть перед тем, как повесить объявление, человек должен предоставить свои паспортные данные и доказать, что он это он", - говорят читатели, которые пострадали от действий мошенников.