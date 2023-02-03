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Почему Lalafo продолжает потворствовать мошенникам?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На сайте Lalafo продолжают орудовать мошенники. Год назад мы сообщали, что размеры списаний, по словам банковский работников, доходят до 100 тысяч сомов одномоментно.

На этой неделе уже трое читателей обратились в редакцию vb.kg с аналогичными жалобами. В этой связи мы повторяем вопрос: куда смотрят правоохранительные органы?

"Я повесила на этом сайте объявление о продаже своего товара. Мне звонит неизвестный человек и говорит, что он намерен купить мой товар. Затем следует предложение перевести деньги на банковскую карту. Причем просят сами реквизиты-счет и трехзначный номер на обороте карты. В итоге у меня списали 15 тысяч сомов с банковской карты", - рассказывает одна из пострадавших.

По словам другого пострадавшего, он хотел купить товар и позвонил по объявлению. Его попросили внести предоплату, что он и сделал. После этого продавец исчез вместе со своим объявлением на сайте Lalafo.

Третий случай и вовсе распространен. Продавцу поступает предложение отправить за товаром курьера от какой-либо курьерской службы, а деньги перевести на банковскую карту. При этом для достоверности демонстрируется сайт этой курьерской службы, который потом оказывается фальшивым. Как только продавец сообщает данные карты вместе с кодом, деньги со счета моментально списываются, причем, все имеющиеся на карте.

"Уже сколько было жалоб в отношении сайта Lalafo. Почему правоохранительные органы не принимают меры? Ведь при желании по телефонам можно выйти на преступников. Почему руководство сайта Lalafo не думает о своей репутации, а продолжает потворствовать мошенникам? Давно уже надо ввести идентификацию, то есть перед тем, как повесить объявление, человек должен предоставить свои паспортные данные и доказать, что он это он", - говорят читатели, которые пострадали от действий мошенников.


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URL: https://www.vb.kg/426900
Теги:
мошенничество, Кыргызстан, Lalafo
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