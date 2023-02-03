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ГНС упростила форму отчета по подоходному налогу и страховым взносам

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики по многочисленным обращениям налогоплательщиков упростила форму Отчета по подоходному налогу, по средствам государственного социального страхования и трудовым отношениям (FORM STI-161), исключив разделы 3 и 4, связанные со статистической отчетностью. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Теперь налогоплательщикам не надо будет заполнять эти разделы, так как сведения по трудовым отношениям будут передавать непосредственно в Национальный статистический комитет КР.

Новая форма отчета по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) и порядок его заполнения и представления размещены на сайте ГНС в разделе "Формы отчетов".

Отчет необходимо представлять, начиная за налоговый период с января 2023 года.

Также отметим, что действует размер минимального расчетного дохода в месяц для исчисления подоходного налога на 2023 год по районам и городам, который размещен на сайте ГНС в разделе "База знаний".

Минимальный расчетный доход применяется ко всем видам получаемых доходов работающих, за исключением доходов работников, предусмотренных в части 4 и с учетом особенностей норм части 6 статьи 187 Налогового кодекса КР.


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URL: https://www.vb.kg/426906
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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