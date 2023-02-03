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Посольство КР в Беларуси оказывает помощь кыргызским автоперевозчикам

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Посольством Кыргызстана в Беларуси выясняется ситуация с автоперевозчиками из Кыргызстана, которые находятся на контрольно-пропускных пунктах Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Утром 3 февраля 2023 года была проведена встреча представителей посольства в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, на которой обсуждены причины задержки грузовых транспортных средств Кыргызстана.

По данным посольства на белорусских КПП находится 11 кыргызских транспортных средств.

Консулом Кыргызстана будет оказано необходимое содействие кыргызстанским водителям".


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URL: https://www.vb.kg/426907
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, автомобили
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