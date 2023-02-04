В Душанбе заявили о росте контрабанды наркотиков из Афганистана

Производство и контрабанда наркотиков из Афганистана растет, несмотря на заверения движения "Талибан", которое контролирует страну с августа 2021 года, заявил на пресс-конференции в Душанбе директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода. Передает агентство Интерфакс.

По его словам, последние два года в Таджикистане, особенно в приграничных районах, все больше задерживают гонцов с наркотиками из Афганистана. Если в 2021 году за преступления, связанные с наркотиками, в Таджикистане было задержано восемь граждан Афганистана, то в 2022 году - 19. Всего в 2022 году в Таджикистане за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задержано 24 иностранца, в их числе - граждане Пакистана, Ирана и Кыргызстана. У них изъято 367 кг наркотиков.

В 2021 году в Таджикистане из незаконного оборота было изъято 4 тонны 83 кг наркотиков, в 2022 году - 4 тонны 165 кг наркотиков.

Глава АКН привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), согласно которым в 2021 году площади, отведенные под посевы наркокультур в Афганистане, составляли 177 тысяч гектар, а в 2022 году - уже 233 тысяч гектар (на 56 тысяч гектар больше).

А буквально на днях, как сообщили в МВД Кыргызстана, в ходе проведения длительной оперативной разработки сотрудники СБНОН МВД КР совместно с СС Октябрьского РУВД, спецназовцами ПСН МВД пресекли деятельность транснациональной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой "афганского чарса", опия из Таджикистана.