Генконсульство оказало содействие кыргызстанцам в получении 3,2 млн рублей

Генеральное консульство КР в городе Екатеринбург оказало содействие кыргызстанцам в получении невыплаченной зарплаты в размере более 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В рамках защиты прав и интересов граждан в январе 2023 года Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Екатеринбург оказало содействие гражданам Кыргызстана в получении невыплаченной заработной платы.

В результате проведенной работы работодатели выплатили кыргызстанцам задолженность по заработной плате в размере 3 269 700 рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена".