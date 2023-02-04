Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

Генконсульство оказало содействие кыргызстанцам в получении 3,2 млн рублей

351  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральное консульство КР в городе Екатеринбург оказало содействие кыргызстанцам в получении невыплаченной зарплаты в размере более 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В рамках защиты прав и интересов граждан в январе 2023 года Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Екатеринбург оказало содействие гражданам Кыргызстана в получении невыплаченной заработной платы.

В результате проведенной работы работодатели выплатили кыргызстанцам задолженность по заработной плате в размере 3 269 700 рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426911
Теги:
зарплата, Россия, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  