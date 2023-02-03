Таджикской авиакомпании дали разрешение летать через Кыргызстан

Кыргызстан 3 февраля дал разрешение на использование своего воздушного пространства для осуществления рейсов по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе. Об этом сообщает Госагентство гражданской авиации ГАГА при КМ КР

"Авиакомпания "Сомон Эйр" обратилась с просьбой предоставить им воздушное пространство Кыргызской Республики в период с 8 февраля по 21 марта 2023 года для осуществления рейсов по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе, а также 5 февраля 2023 года для осуществления рейса по маршруту Душанбе – Новосибирск – Душанбе.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing 737-900".