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Таджикской авиакомпании дали разрешение летать через Кыргызстан

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстан 3 февраля дал разрешение на использование своего воздушного пространства для осуществления рейсов по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе. Об этом сообщает Госагентство гражданской авиации ГАГА при КМ КР

"Авиакомпания "Сомон Эйр" обратилась с просьбой предоставить им воздушное пространство Кыргызской Республики в период с 8 февраля по 21 марта 2023 года для осуществления рейсов по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе, а также 5 февраля 2023 года для осуществления рейса по маршруту Душанбе – Новосибирск – Душанбе.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing 737-900".


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URL: https://www.vb.kg/426919
Теги:
авиация, Таджикистан, Кыргызстан
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