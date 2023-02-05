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Воры шли за сейфом в МУК, но ограбили охранника и сантехника

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- Ольга Новгородцева
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30-летний житель Бакай-Атинского района Таласской области Бектур Д. приговорен к пяти годам лишения свободы. Преступление, за которое его судил Октябрьский районный суд, относится к категории тяжких. Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору. До гуманизации нашего уголовного законодательства по такой статье он получил бы лет десять исправительной колонии.

Из обвинительного заключения: "Обвиняемый, вступив в преступный сговор с О.А., Ч.У. и А.Б., заранее подготовив скотч, черные маски с прорезями для глаз, камуфляжные костюмы и перчатки, 22.01.2022 года в 4 часа утра проникли в здание Международного университета Кыргызстана. Увидев сантехника университета, стали его избивать. Когда он упал на пол, ему связали руки скотчем, а потом стали наносить удары охраннику МУКа. Его тоже связали скотчем и завладели денежными средствами в сумме 7 900 сомов и сотовыми телефонами стоимостью 15 600 сомов (принадлежал сантехнику) и 1 200 сомов (принадлежал охраннику)".

На заседании суда Бектур Д. свою вину признал полностью. Рассказал, что у них с приятелями была информация, что в МУКе где-то в сейфе есть большая сумма денег (наводку дал один из сотрудников вуза). Маски и перчатки взяли на всякий случай, но не предполагали, что ночью в здании университета могут быть люди. Внутрь проникли через окно. Связали охранника и сантехника, стали искать деньги, но не нашли. Требовали у избитых и обездвиженных сотрудников ключи от бухгалтерии, но у тех ключей не оказалось. Пришлось довольствоваться тем, что отобрали у связанных людей.

Через два дня после разбоя выехали с друзьями за пределы Кыргызской Республики. На границе почему-то задержали одного из них, а остальных пропустили.

Бектура после нашли и задержали сотрудники милиции.

Оба потерпевших – и охранник, и сантехник – на суде просили отпустить подсудимого, поскольку он молод, отец троих маленьких детей, возместил им обоим материальный ущерб, и претензий к нему они больше не имеют.

Суд счел возможным применить к осужденному пробационный надзор. Вместо пяти лет колонии он будет три года находиться под пробацией по месту жительства, в своем Бакай-Атинском районе.


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URL: https://www.vb.kg/426922
Теги:
разбой, суд, Бишкек
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