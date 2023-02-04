День открытых дверей прошел в 70 ЦГЦО

Во всех 70 Центрах гражданского и цифрового образования в регионах Кыргызской Республики проведен День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню выборов ежегодно отмечаемый во всем мире.

Для ребят сотрудники центров провели лекцию "Молодежь и выборы. Ответственность за будущее" и была продемонстрирована работа избирательных технологий, обеспечивающих прозрачность и достоверность с проведением моделирования процедуры голосования.

Всего в день открытых дверей центры посетило 1710 молодых граждан, которые ознакомились с избирательной системой Кыргызской Республики и избирательными правами.

В рамках избирательной реформы 2014-2022 гг. государство создало все условия для проведения демократических выборов. Благодаря внедрению новейших информационных технологий были обеспечены достоверность и прозрачность, а последние изменения в выборное законодательство позволяют выбрать достойного кандидата.

Принимая во внимание, что доля молодых избирателей (от 18-29 лет) в структуре списка всех избирателей по всей республике - 32%, что составляет 1 201 533 человек, очень важно представленность и участие молодежи в процессе принятия политических решений. Вместе с тем, чтобы молодые люди были надлежащим образом представлены в политических институтах, процессах принятия решений, в том числе и на выборах, они должны знать свои права и обладать необходимыми знаниями для полноценного участия на всех уровнях.

По итогам мероприятия молодые граждане убедились в необходимости участия молодежи в выборах, поскольку поняли, что участие хотя бы половины всех молодых избирателей может повлиять на итоги выборов. ЦИК призвал молодежь в будущем активно участвовать на предстоящих выборах в 2025-2027 гг.