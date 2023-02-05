Инспекторы Минприроды КР проверили частные бани в Сокулукском районе

Инспекторы Чуйского регионального управления Минприроды КР с представителями массовой информации и экоактивистами провели рейд в села Ново-Павловка и жилмаасиве Ак-Ордо Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Проведены профилактические мероприятия с частными банями и жителями, осмотрены качество твердого топлива и наличие фильтров в печах. Также им вручили уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ. Таким образом, ведется работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среде.

Данное мероприятие проходит в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Динары Кутмановой "Чистый воздух". Ежегодно каждую неделю в течении зимне-осеннего периода инспектора совместно с представителями СМИ, будут проводить профилактические рейды среди жителей и коммерческих организаций по городу Бишкек и Чуйской области".