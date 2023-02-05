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США сделали исключения в антироссийских санкциях

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Минфин США сделал исключения в антироссийских санкциях. Об этом говорится в руководстве ведомства по реализации политики потолка цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.

В документе отмечается, что Вашингтон вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны Европейского союза (ЕС), у которых нет выхода к морю. В ведомстве сослались на решение совета ЕС о шестом пакете европейских санкций.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. В соответствующем распоряжении отмечается, что Вашингтон одновременно с партнерами установят два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/426931
Теги:
нефть, Россия, США
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