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В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета

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В городе Алматы в очном формате 2-3 февраля состоялось первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"На повестке дня заседания ЕМПС были обозначены 13 вопросов, из них 3 были рассмотрены с обсуждениями в узком составе (2 февраля 2023 года), остальные 10 были приняты в расширенном составе (3 февраля 2023 года).

Главы правительств стран ЕАЭС заслушали информацию Евразийского банка развития, а также Евразийского фонда стабилизации и развития о направлениях проектной деятельности евразийских институтов развития.

Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС продолжить работу над проектом Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС и доложить об итогах исполнения поручения на очередном заседании ЕМПС.

В рамках работы над данным Соглашением у сторон имеются разногласия по ключевым вопросам отмены обеспечительного платежа и института "специмпортеров".

Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрели доклад о макроэкономической ситуации в государства – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

В докладе представлена информация по итогам 9 месяцев 2022 года (январь-сентябрь) в двух разделах:

-Текущие тенденции и перспективы экономического развития государств - членов ЕАЭС;

-Концептуальные подходы к формированию механизмов содействия экономическому развитию государств - членов ЕАЭС.

Кроме того принято решение утвердить Правила доступа к услугам по международной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Указанные Правила регламентируют порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и прекращения договоров внеторговой межгосударственной передачи. Также в Правилах предусмотрены положения о регистрации и учете договоров внеторговой передачи.

Евразийский межправительственный совет рассмотрел доклад о ходе реализации распоряжения Евразийского межправительственного совета от 25 февраля 2022 года "О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

В Докладе представлены динамика реализации текущих работ по развитию ИИС Союза, а также результаты исполнения Распоряжения ЕМПС № 2.

По состоянию на 26 января 2023 года в соответствии с Распоряжением выполнены следующие мероприятия:

– утверждена Инструкция по организации, обеспечению функционирования и безопасности каналов передачи данных в интегрированной информационной системе ЕАЭС (Решение Коллегии Комиссии от 5 июля 2022 г.);

– утверждена новая редакция Технического задания на развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС (Решение Коллегии Комиссии от 6 сентября 2022 г.);

– утверждена "Целевая программа развития интегрированной информационной системы Союза до 2027 года" (Решение ЕМПС от 21 октября 2022 г.);

– продолжаются работы по введению в действие общих процессов в рамках Союза и присоединению к ним государств-членов.

Поддержано предложение Евразийской экономической комиссии по включению в совместный проект перевозок "Евразийский агроэкспресс", осуществляемых по международному транспортному коридору "Север - Юг" в направлении Туркменистана, Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Индии.

Данный документ направлен на осуществление ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 8-9 июня 2023 года в городе Сочи (Российская Федерация)".


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URL: https://www.vb.kg/426932
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Минэкономики
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