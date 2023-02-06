Дни располагают к развитию бизнеса и учебы. Гороскоп с 6 по 12 февраля

Неделя начинается с полнолуния, которое состоится 6 февраля в 0 часов 28 минут бишкекского времени. В понедельник воздержитесь от суеты, споров и поспешности. На подъёме энергии можно наговорить много лишнего, а поддавшись эмоциям, и много растратить. Обратите внимание на сердце и позвоночник. Остальные дни недели достаточно комфортные, располагают к развитию бизнеса, учебы. Вдохновение поможет в развитии личных отношений. Удастся восстановить равновесие в уже сложившихся отношениях либо обзавестись знакомством, если вы ещё в поисках личного счастья.

Овен – появятся решения вопросов, вызывавших прежде разногласия с деловыми партнёрами, руководством и представителями госструктур. Диалог сблизит позиции и обнаружится выход из казалось бы тупиковой ситуации с документами, тяжбам. С вами могут поделиться ценной информацией, благодаря которой удастся продвинуться по карьерной лестнице, ну или в крайнем случае не свалиться с неё вовсе. Неожиданный сюрприз любимого человека напомнит о том, что, кроме работы, существует ещё личная жизнь, и этот намёк вдохнёт романтику в отношения.

Телец – время создавать деловые союзы, получать знания, презентовать свои возможности. Расширяя круг общения и обогащаясь знаниями, опытом, вы расширяете свои возможности, благодаря чему привлечёте к себе внимание людей, готовых предложить сотрудничество. Полезны поездки. В потоке деловых мероприятий найдётся время и место для чувств, романтики. Ваши идеи придутся по душе второй половинке, и сложится оригинальный, но романтический досуг. Возможно и знаковое знакомство, если вы ещё только в поисках своей половинки.

Близнецы – настала пора позаботиться о своей карьере и доходах. Поддержку вы сможете получить и от различных знакомых, и от влиятельных людей. Важно только вовремя заявить о себе, проявить заинтересованность в карьерном продвижении. Благодаря обстоятельному разговору удастся решить в свою пользу финансовые вопросы, а также получить важные документы. Спорные вопросы, требующие участия различных инстанций, также могут разрешиться в вашу пользу.

Рак – внезапные идеи, встречи и знакомства существенно изменят не только планы по проведению досуга, но и изменят личную жизнь. Незапланированные поездки, участие в развлекательных мероприятиях, к формату которых вы не привыкли, пробудят романтические чувства в давних отношениях либо поспособствуют созданию амурных отношениях, если в личной жизни давно царил штиль. С необычными предложениями на вас выйдут деловые партнёры, что станет началом перспективного сотрудничества.

Лев – появятся возможности для пополнения казны, которыми стоит воспользоваться не мешкая, пока предложения актуальны. Вы сможете застать на месте людей, от которых зависит принятие важного решения, что даст дорогу реализации задуманных планов и получению документов, от которых и зависят будущие доходы. Есть шансы устроиться на работу либо поменять её на более оплачиваемую. Полученные деньги удастся потратить с умом, совершив приятные покупки и выгодные инвестиции.

Дева – обмен советами и новостями будет особенно полезным. Учитывая полученную информацию, вы сумеете принять своевременные решения, сделать нужные выводы и, таким образом, подготовиться к значимым деловым встречам и судьбоносным свиданиям. Владея ситуацией, вы одержите победы в различных конкурсах, окажетесь убедительными на переговорах и заключите нужные соглашения. Представиться возможность для деловых поездок или романтических путешествий, не раздумывая принимайте полученное приглашение.

Весы – предстоит много времени посвятить делам - как домашним, так и рабочим, но вы многое успеете сделать, в том числе и при поддержке близких людей. Можно отложить в долгий ящик возникшие идеи и предложения, но вы упустите драгоценное время, а следующий шанс их осуществить выдастся не скоро. Беритесь за дело и пополняйте казну. Можно приступать к ремонту или строительству. Даже если вы закажите дизайн-проект, это уже будет считаться началом строительства или капитального ремонта.

Скорпион – расширятся горизонты познания и круг общения благодаря деловым и дружеским встречам, которые зачастую будут происходить неожиданно, без предварительных договорённостей. В текущий момент информация вам может казаться ненужной, а новые знакомые немного странными, но уже в ближайшее время вы поймёте, насколько ваши первоначальные выводы оказались ошибочными. Вместе вы реализуете интересные проекты. Незапланированные свидания станут шагом к большим и позитивным изменениям в личной жизни.

Стрелец – наводите порядок в финансах, используйте возможности для роста доходов. Удастся расширить собственное дело, а также сделать удачные приобретения. Можно совершать сделки с недвижимостью. Разговор с домочадцами поможет преодолеть разногласия и прийти к понимаю по важным вопросам. Достигнув определённых успехов в делах, равновесия в семейных отношениях, вы сможете выкроить время для косметологических и профилактических процедур, укрепив здоровье.

Козерог – даже в обыденном общении с людьми из вашего окружения проскользнут интересные мысли, ухватившись за которые, вы сумеете извлечь немало пользы. Вы найдёте способ привлечь внимание к своему бизнесу через новый подход к его продвижению, решите вопросы с поставками посылок или товара, а также проведёте продуктивные переговоры, сумев заинтересовать собеседников. Проявленное внимание к любимому человеку растопит возникшую холодность в отношения.

Водолей – логикой сложно будет объяснить возникающие у вас мысли, но не спешите отбрасывать их. Подсказки подсознания позволят избрать путь, ведущий к росту доходов и разрешению финансовых затруднений. Захочется срочно что-либо купить, и этот порыв также не стоит останавливать. Интуитивно сделанный выбор поможет совершить выгодные инвестиции, совершить приятные и нужные покупки, а возможно, и обрести дом.

Рыбы – мало кто будет верить в ваш успех, но не снижайте планку, поставленную вашими желаниями. Обращаясь к нужным людям, вы своей решимостью убедите их поддержать ваши начинания, что в итоге положит начало перспективному сотрудничеству. Дайте выход чувствам в общении со второй половинкой. Переборов страх неудачи, вы устроите оригинальный и приятный досуг, который поможет в обретении личного счастья. Не помешает устроить семейный выезд на природу либо пригласить в гости близких людей.

Астролог Андрей Рязанцев