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В Ташкенте задержали молодого парня, который наносил наркограффити

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В Ташкенте задержали доморощенного Бэнкси, помогавшего продавать запрещенные вещества с помощью каракуль на стенах домов, сообщают СМИ со ссылкой на данные ГУВД.

Злоумышленник был задержан в Юнусабадском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия. У 22-летнего парня был обнаружен специальный трафарет и баллончик с краской для нанесения рекламы сайтов и телеграм-каналов, где продаются наркотики и сильнодействующие вещества.

"Полтора года назад я увидел вакансию – наносить граффити. Я честно не знал, что это магазин наркотиков. Мне об этом стало известно потом", – чистосердечно признался задержанный.

Молодой человек признал свою ошибку в выборе профессии. C ним провели разъяснительную беседу и привлекли по 161 статье (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса об административной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/426938
Теги:
наркотики, Узбекистан
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