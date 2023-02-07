Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

В Таджикистане обнаружено 10 новых золотоносных месторождений

377  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории Таджикистана обнаружено 10 новых золотоносных месторождений, заявил журналистам начальник главного управления геологии при правительстве РТ Илхомджон Оймухаммадзода. Об этом сообщает интернет-портал "UzMetronom.com".

По его словам, они расположены в центральном Таджикистане и в Горно-Бадахшанской автономной области. Их запасы будут точно определены лишь после соответствующих исследований.

Кроме того, в районах Муминабад и Шамсиддина Шохина выявлено 13 участков россыпного золота общей протяженностью 52,5 км. Эти участки предложены в Министерство финансов для выдачи разрешений на добычу старательским и вольноприносительским способом.

Ранее Минпром Таджикистана сообщал, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного.

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие "Зарафшон", на долю которого приходится около 70% от общего объема добываемого металла.

В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными, наряду с СП "Зарафшон", являются СП "Апрелевка", государственное предприятие "Тиллои точик", артель "Одина", компания "Пакрут".

В прошлом году к разработке двух месторождений на территории Айнинского района приступила китайская компания ТВЕА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426942
Теги:
золото, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  