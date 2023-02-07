В Таджикистане обнаружены 10 новых золотоносных месторождения

На территории Таджикистана обнаружены 10 новых золотоносных месторождения, заявил журналистам начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Илхомджон Оймухаммадзода. Об этом сообщает интернет-портал "UzMetronom.com".

По его словам, они расположены в центральном Таджикистане и в Горно-Бадахшанской автономной области. Их запасы будут точно определены лишь после соответствующих исследований.

Кроме того, в районах Муминабад и Шамсиддина Шохина выявлено 13 участков россыпного золота общей протяженностью 52,5 км. Эти участки предложены в Министерство финансов для выдачи разрешений на добычу старательским и вольноприносительским способом.

Ранее Минпром Таджикистана сообщал, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного.

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие "Зарафшон", на долю которого приходится около 70% от общего объема добываемого металла.

В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными, наряду с СП "Зарафшон", являются СП "Апрелевка", государственное предприятие "Тиллои точик", артель "Одина", компания "Пакрут".

В прошлом году к разработке двух месторождений на территории Айнинского района приступила китайская компания ТВЕА.