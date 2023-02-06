ГНС в 2022 году доначислила в бюджет 19,7 млрд сомов сокрытых налогов

В 2022 году налоговыми органами республики проведено 16 тыс. 621 налоговая проверка субъектов предпринимательства. По результатам проверок дополнительно начислены в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов в размере 19,7 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поступление по материалам налоговых проверок (включая погашение по актам за прошлые периоды) составило 22,8 млрд сомов, это по сравнению с показателями 2021 года больше на 16,9 млрд сомов.

Кроме этого, налоговыми органами республики в 2022 году в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер направлены 34 материала налоговых проверок на общую доначисленную сумму 4,1 млрд сомов.

Также осуществляется анализ поступающей информации от правоохранительных органов в части сокрытия субъектами предпринимательства налогов.