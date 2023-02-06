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ГНС в 2022 году доначислила в бюджет 19,7 млрд сомов сокрытых налогов

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2022 году налоговыми органами республики проведено 16 тыс. 621 налоговая проверка субъектов предпринимательства. По результатам проверок дополнительно начислены в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов в размере 19,7 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поступление по материалам налоговых проверок (включая погашение по актам за прошлые периоды) составило 22,8 млрд сомов, это по сравнению с показателями 2021 года больше на 16,9 млрд сомов.

Кроме этого, налоговыми органами республики в 2022 году в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер направлены 34 материала налоговых проверок на общую доначисленную сумму 4,1 млрд сомов.

Также осуществляется анализ поступающей информации от правоохранительных органов в части сокрытия субъектами предпринимательства налогов.


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URL: https://www.vb.kg/426953
Теги:
бюджет, налоги в Кыргызстане, ГНС
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