"Война была нашей". В селе Ленинском вспомнили Сталинградскую битву

Участники поискового движения "Биздин Жениш – Наша Победа" организовали для школьников села Ленинского мероприятие, посвященное 80-летию легендарного сражения под Сталинградом, переломившего ход Великой Отечественной войны и считающегося самым кровопролитным в мировой истории.

2 февраля 1943-го советские войска одержали победу под Сталинградом. На берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда (теперь это город Волгоград) СССР потерял почти полмиллиона бойцов, еще более полумиллиона были ранены. Но фашисты получили жесткий урок, и дальше война шла уже совсем не по сценарию блиц-крига.

Некоторые кыргызстанцы (особенно молодые) сейчас считают, что это была не наша война, и переводят стрелки на Россию. А между тем в годы войны Кыргызстан направил в действующую армию более 360 тысяч человек (примерно каждого четвертого жителя страны). Более 150 тысяч воинов-кыргызстанцев были награждены орденами и медалями, из них 74 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 21 наш земляк – кавалеры орденов Славы трех степеней.

Война была нашей. И священная память о ней должна вечно жить в наших сердцах. Об этом, собственно, и говорилось 6 февраля в средней школе имени Ленина села Ленинского Аламудунского района.

Героизмом советских воинов восхищались тогда даже гитлеровцы, не понимавшие, почему им никак не удается пройти пятьсот метров до городских ворот. Позже оказалось, что на подступах к городу их удерживали 18 бойцов-красноармейцев. 18 тел были обнаружены, когда гитлеровцам удалось ненадолго сломить оборону. Их, немецких солдат, к тому моменту осталось в живых около сотни (из батальона численностью почти в 800 человек).

Руководитель поискового отряда Татьяна Ивановна Владимирова вспомнила, как к ней обратился аксакал, много лет пытавшийся узнать что-нибудь о своем отце, Омуркуле Сейталиеве. Сам он отца не помнит: отец ушел на фронт, когда ему едва исполнилось полтора года. По официальным данным – пропал без вести. Поисковики "Биздин Жениш" провели кропотливую работу, в ходе которой выяснилась судьба героического отца этого и самого уже преклонного возраста человека. Омуркул Сейталиев, оказывается, участвовал в Сталинградской битве. Пал смертью храбрых. И он – один из тех тридцати шести тысяч советских бойцов, кто захоронен в братской могиле на Мамаевом кургане.

Сын героя очень хотел побывать в местах боевой славы своего отца, поклониться Малахову кургану, привезти на родину горсть земли из тех мест, где сложил голову его родитель, но… Не хватило денег.

Рассказали школьникам и об Ашыралы Алымкулове, который в 1942 году был награжден медалью "За оборону Сталинграда" и, к счастью, выжил в той мясорубке, продолжил воевать и дожил до победы, но, увы, умер совсем молодым в 1962 году.

Историю о сталинградском мальчике Левке Тырине (в последующем – известном художнике, который темой для своих полотен выбирал события Великой Отечественной), сохранившем в памяти все трагические события того времени, многие кыргызстанские старшеклассники слушали, затаив дыхание. По другим ребятам были видно, что сидят они в кабинете, просто чтобы отбыть повинность: сказали прийти – он и пришел. В глазах – полное непонимание, что происходит и зачем это нужно.

Наверное, как раз для таких и проводятся подобные мероприятия. Потому что "воспитывать" взрослого человека, который вырос с осознанием, что "Великая Отечественная – не наша война", - чрезвычайно сложно. Практически невозможно.