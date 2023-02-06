"Мы очень рады, что президент Садыр Жапаров вернул нам статус ветеранов"

Председатель общественного объединения "Участников боевых действий на Таджико-Афганской границе Миротворческих сил КР" Алмазлан Райымбердиев и члены правления данного общественного объединения рассказали, что их организация насчитывает более 1,5 тысяч ветеранов, а всего по их подсчетам службу в тот период на границе прошли 4,3 тысячи воинов.

По их словам, они очень рады, что президент и депутаты встали на сторону справедливости.

- Заметьте, что наш миротворческий батальон находился на границе с 1993 по 1999 год, и как только мы ушли, сразу началась первая баткенская война - пришли боевики. Получается все эти годы мы защищали, берегли мир в нашей стране, да и во всех странах Средней Азии. Все эти год мы хотели, чтобы в Кыргызстане это понимали", - говорят ветераны-миротворцы.

Они отметили, что ветераны-миротворцы стараются активно включаться в патриотическую работу. Так в марш-броске, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, который был организован Министерством Обороны Кыргызской Республики и Поисковым движением Кыргызстана, приняли участие члены их объединения со всех регионов Кыргызстана.