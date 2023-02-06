Торага ЖК Нурланбек Шакиев вручил депутатам медали и памятные знаки

Сегодня, 6 февраля, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев вручил депутатам медали и памятные знаки Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Так, депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев награжден серебряной медалью МПА СНГ и межгосударственной телерадиокомпании "МИР" "Древо дружбы" за выдающийся вклад в формирование информационного пространства Содружества Независимых Государств.

Также за вклад в развитие и укрепление парламентаризма, совершенствование правовых основ функционирования СНГ, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества юбилейных медалей "МПА СНГ. 30 лет" удостоились депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев и Улугбек Ормонов. Кроме того, памятными знаками, посвященными 30-летию МПА СНГ, награждены депутаты Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев, Султанбай Айжигитов и Жалолидин Нурбаев.

Кроме того, медали "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ" вручены депутатам Бактыбеку Сыдыкову, Эльмурзе Сатыбалдиеву, Акылбеку Тумонбаеву, Марлену Маматалиеву и Улану Бакасову.

Также почетными грамотами ПА ОДКБ награждены депутаты Данияр Толонов, Аманкан Кенжебаев, Лейла Лурова, Гулькан Молдобекова, Замирбек Мамасадыков, Кундузбек Сулайманов и Алишер Эрбаев, а депутаты Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев и Алишер Козуев получили Почетные грамоты Жогорку Кенеша.

Торага Нурланбек Шакиев поздравляя депутатов с наградой, отметил их большой вклад в развитие межпарламентского сотрудничества и пожелал дальнейших успехов.