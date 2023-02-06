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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении автоугона

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что оперативниками УВД Свердловского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении автоугона.

9 января 2023 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка Т.Г. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 9 часов 30 минут утра неправомерно завладели автомашиной марки Honda Fit, которая была припаркована около дома заявительницы, расположенного по улице Тоголока Молдо, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по статье 211 ("Угон автомототранспортного средства") УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками УВД Свердловского района был установлен и задержан подозреваемый М.А., 1990 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В рамках уголовного дела сотрудниками милиции был найден ранее угнанный автомобиль, который признан вещественным доказательством и возвращен владельцу.

В настоящее время устанавливается причастность М.А. в совершении других аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/426968
Теги:
Свердловский район, угон, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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