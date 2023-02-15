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Ветераны Афганистана: боеспособность начинается с допризывной подготовки

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- Светлана Лаптева
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Чем в Кыргызстане занимаются ветеранские организации "афганцев", на что делается акцент в работе: на социальную, информационную, военно-патриотическую стороны. Об этом и другом рассказали в интервью vb.kg заместитель председателя организации ветеранов войны в Афганистане по Ленинскому району города Бишкека полковник в отставке Самат Батырбеков и заместитель председателя ветеранской организации "Боевое братство" Джалын Абыкеев.

По их словам, они до сих пор помнят своих учителей истории, военруков, благодаря которым смогли прийти в армию подготовленными и выжили во время боевых действий.

- Нельзя так наплевательски относиться к допризывной подготовке воинов. Если молодежь не готовиться к армии, к ней не предъявляются требования по физической, психологической подготовке, не даются знания о военной оборонной защите. Нужно настраивать их боевой дух, воспитывать характер, проводить физические тренировки, сдавать зачеты по НВП. Мы поддерживаем инициативу марш-бросков, которую провело Министерство обороны с призывниками и ветеранскими организациями! Это новая форма работы с обществом.

Молодым нужно не просто прийти на экскурсию в армейскую часть, а надо иметь шанс принять участие в военно-спортивной игре, понять, что такое коллектив. Они могут понять во время такого марш-броска, готовы ли они к службе, хотят ли он выбрать профессию военного? Военно-патриотическая работа - огромная ответственная работа. Кто решил, что нам не нужна армия и что стране не нужна подготовленная армия? И просто стыдно, что военрук сегодня не имеет в школе никакого статуса. Это большое упущение в нашей стране", - считают ветераны Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/426969
Теги:
Афганистан, ветераны, Кыргызстан
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