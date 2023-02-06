В Кемине открыли новый ЦОН

Сегодня городе Кемине Чуйской области открыли новый и модернизированный Центр обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Чуйской области Алымбаев Нурил Джайылбекович, министр цифрового развития Талантбек Иманов, глава государственной администрации - аким Кеминского района Чуйской области Жумаев Алайбек Мусаевич, мэр города Кемина Кайрат Абдывалиев, депутаты Жогорку Кенеша и жители города Кемина.

Выступая перед собравшимся, Талантбек Иманов отметил, что открытие нового ЦОН в городе Кемине стало очередным шагом реализации Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" и оптимизации, а также совершенствованию государственных услуг.

"Основная задача нового ЦОН - предоставление самых разнообразных государственных услуг нашим гражданам по системе "единого окна". Таким образом, с открытием нового ЦОН минимизируются риски скопления граждан и сократится время получения госуслуг, что позволит забыть о барьерах и бюрократии", - заявил глава МЦР Т. Иманов в своей речи.

Справка: площадь помещения ЦОН составляет 1168 кв. м. Также на территории нового ЦОН предусмотрены парковочные места на 15-20 авто, количество мест в зале ожидания предусмотрено на 70 человек. На строительство нового ЦОН ушло более одного года.