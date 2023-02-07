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Суд вынес приговор двум бишкекчанам, укравшим карусель с детской площадки

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- Ольга Новгородцева
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1 апреля двое бишкекчан украли с детской площадки карусель. Аттракцион стоимостью 26 200 сомов распилили и сдали в пункт приема металлолома.

Обвиняемый по делу Я.Л. признался, что в краже не участвовал, просто помог распилить карусель для дальнейшей продажи. Согласно протоколу медицинского освидетельствования, в момент кражи или распила аттракциона Я.Л. находился в состоянии алкогольного опьянения.

По приговору Октябрьского районного суда Бишкека Я.Л. признан виновным в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в качестве наказания ему назначено два года исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/426976
Теги:
кража, суд, Бишкек
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