В Китае родились три теленка после клонирования соматических клеток

Департамент науки и техники Нинся-Хуэйского автономного района сообщил, что в городе Линъу с помощью технологии клонирования соматических клеток родились три теленка. Китай впервые использовал эту технологию для восстановления зародышевой плазмы и разведения голштинских коров с конечной молочной продуктивностью более чем 100 тонн.

"Эти клонированные коровы представляют собой ключевой ресурс для выращивания высокопродуктивных молочных коров с правами на интеллектуальную собственность, это ключевой шаг к решению существовавших проблем", - отметил начальник Департамента науки и техники Нинся-Хуэйского автономного района Сюй Сяотао.

В 2021 году при поддержке Департамента науки и техники Нинся-Хуэйского автономного района и правительства города Линъу инновационная группа по разведению молочных коров Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства запустила соответствующие проекты в парке разведения молочных коров города Линъу.

Особенность технологии клонирования соматических клеток заключается в том, что необходимо лишь собрать ткань уха высокопродуктивных молочных коров и доставить ее в лабораторию для культивирования фибробластов, а затем использовать технологию трансплантации для получения эмбрионов для регенерации этих особей.

Профессор Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Цзинь Япин считает, что такой подход не только позволяет избежать возможных рисков для биобезопасности при интродукции крупного скота, но и значительно экономит ресурсы высококачественной гермоплазмы, которые находятся на грани уничтожения.

30 декабря 2022 года родился первый теленок с помощью клонирования соматических клеток. "Вес теленка – 56.7 кг, рост – 76 см, косая длина туловища – 113 см, форма и цвет тела коровы такие же, как у коров-доноров соматических клеток. Через полчаса после рождения теленок начал принимать молозиво, состояние животного хорошее", - сказал директор Центра производительности города Линъу У Давэй.

Благодаря научно-техническому сотрудничеству компания Shandong OX Livestock Breeding, Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства и Университет Нинся прикладывают усилия для создания инновационного высокогорного района для быстрого разведения ценных пород, чтобы обеспечить высокопродуктивными молочными коровами Нинся и всю страну.