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Генконсул КР в Новосибирске провел встречу с представителем МИД РФ

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Новосибирске Айбек Айдарбеков провел двустороннюю встречу с представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Николаем Афонасовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития кыргызско-российских межрегиональных связей, в том числе торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Кыргызской Республики с регионами Сибирского федерального округа.

Стороны подробно обсудили предстоящие в 2023 году мероприятия в сфере торгово-экономического взаимодействия, организации взаимных визитов на уровне глав регионов, проведения культурно-гуманитарных мероприятий с участием диаспоральных объединений.

Также, состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах пребывания граждан Кыргызской Республики в консульском округе генерального консульства.

В завершение встречи собеседники договорились продолжить активное взаимодействие по текущим вопросам и предстоящим мероприятиям


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URL: https://www.vb.kg/426995
Теги:
консульство, Россия, Кыргызстан, МИД
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