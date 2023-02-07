Генконсул КР в Новосибирске провел встречу с представителем МИД РФ

Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Новосибирске Айбек Айдарбеков провел двустороннюю встречу с представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Николаем Афонасовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития кыргызско-российских межрегиональных связей, в том числе торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Кыргызской Республики с регионами Сибирского федерального округа.

Стороны подробно обсудили предстоящие в 2023 году мероприятия в сфере торгово-экономического взаимодействия, организации взаимных визитов на уровне глав регионов, проведения культурно-гуманитарных мероприятий с участием диаспоральных объединений.

Также, состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах пребывания граждан Кыргызской Республики в консульском округе генерального консульства.

В завершение встречи собеседники договорились продолжить активное взаимодействие по текущим вопросам и предстоящим мероприятиям