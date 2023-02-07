Заключены под стражу граждане, прикрывавшиеся именем генепрокура КР

Заключены под стражу граждане, прикрывавшиеся именами генепрокура КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, генеральной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина Ф.у.К.

В обращении говорится о том, что некоторые граждане пытаются обманным путем захватить его земельный участок, расположенный в Сокулукском районе Чуйской области, путем подкупа генерального прокурора и судей.

В ходе проверки установлено, что граждане Б.О. и О.А., убедив граждан, что вступили в сговор с руководством Генеральной прокуратуры, вошли к ним в доверие и получили от них 7 600 долларов США за содействие в пересмотре гражданского дела по земельному вопросу по вновь открывшимся обстоятельствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по подозрению в совершении данного преступления задержаны Б.О. и О.А. и судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время по данному уголовному делу проводится расследование.

Генпрокуратура просит граждан, при наличии фактов прикрытия именами руководителей органов прокуратуры в незаконных действиях, просим оперативно сообщать по телефону доверия Генеральной прокуратуры (+996 (312) 54-28-18).