В Оше задержаны двое членов ОПГ Дженго

ГКНБ Кыргызской Республики при вымогательстве денежных средств в размере 14 тысяч 500 долларов задержаны члены ОПГ Кадыра Досонова "Дженго" "Э.А.А." и "Ж.С.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что задержанные, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложили на жителя Ошской области долговые обязательства в размере 14 тыс. 500 долларов США. По данному факту Главным следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР.

В настоящее время задержанным, по решению Ошского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. Следствие продолжается".