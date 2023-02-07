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Посольство Турции в КР объявило сбор гумпомощи в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения на юге Турецкой Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все желающие сделать пожертвования в натуральной форме могут доставить их в посольство Турции в Бишкеке.

В посольстве отмечают, что принесенные вещи должны быть по возможности новыми и пригодными для зимних условий. Помимо взрослой и детской одежды, можно доставить палатки, кровати, матрасы, одеяла, спальные мешки, термосы, фонарики, портативные зарядки.

Необходимы также устойчивые продукты для хранения (консервы), детское питание, подгузники, чистящие и гигиенические средства. На упакованном пакете в посольстве просят указать содержимое.

Адрес посольства: 720040, Бишкек, улица Московская, 89.


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URL: https://www.vb.kg/427019
Теги:
гуманитарная помощь, землетрясение, Турция, Кыргызстан
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