В Бишкеке прошла церемония открытия недели науки, техники и производства

Торжественное открытие Недели науки, техники и производства накануне состоялось во всех четырех районах Бишкека – на базе школ и центров детского творчества. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, в мероприятиях приняли участие представители районных центров образования и управления образования мэрии столицы.

Почетным гостем открытия недели науки в Свердловском районе стала заведующая отделом стратегии и инноваций государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабмине Айсулуу Мустапакулова.

Как отмечает муниципалитет, в рамках "Недели науки, техники и производства – 2023" в школах Бишкека запланировано проведение большого числа интеллектуальных мероприятий, конкурсов и экскурсий в научные и производственные учреждения.

Особая роль в рамках недели отведена республиканской научно-технической олимпиаде школьников "Наука + Изобретения = Техника!", которая пройдет в городе Чолпон-Ата с 11 по 13 февраля.

Все мероприятия направлены на углубление знаний учащихся, повышение мотивации для творчества и погружение в мир изобретательства.