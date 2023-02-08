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В Бишкеке комиссия проверила жилищные условия малообеспеченных семей

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях рационального использования бюджетных средств выделенных на предоставление льгот по оплате за питание в дошкольных образовательных организациях детям из многодетных и малообеспеченных семей в Свердловском районе состоялся комиссионный выезд. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в состав комиссии вошли специалист социального отдела Свердловского района, представители районного центра образования и управления социального развития Свердловского района.

Комиссией проверены жилищные условия малообеспеченных семей. Всего охвачено 19 семей. По итогам положение семей будет рассмотрено на заседании комиссии акимиата.

Как напоминает муниципалитет, льготы по оплате за питание в дошкольных образовательных организациях предоставляются следующим категориям граждан:

- родителям, имеющим на иждивении четверых и более детей - 50 процентов;

- родителям, в семьях которых среднедушевой доход, приходящийся на одного члена семьи, не превышает размера минимальной заработной платы - 100 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/427022
Теги:
мэрия, Свердловский район, Бишкек, семья
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