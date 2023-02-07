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На что потратила глава пресс-службы Кумтора 256 тысяч сомов?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Начальник отдела по связям со СМИ ЗАО "Кумтор Голд Компани" Шермур Марианна за период с августа 2021 года по апрель 2022 года потратила 256,1 тысячи сомов на обеды и ужины с некими журналистами в престижных ресторанах Бишкека, при этом не указав данные представителей СМИ и цели проведения финансовых расходов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты КР касательно деятельности золотодобывающей компании.

Аудиторы СП КР напомнили, что, "согласно п 2.4.5. приказа от 04.08.2021 года "Об условиях использования корпоративных дебетовых карт для покрытия расходов, связанных с ведением производственной деятельности Компании", корпоративные карты используются для официальных мероприятий, деловых поездок и других целей, связанных с ведением производственной деятельности компании". В связи с этим "Кумтор Голд Компани" было рекомендовано "обеспечить соблюдение требований Порядка использования корпоративных дебетовых карт для покрытия расходов, связанных с ведением производственной деятельности".

Проще говоря Счетная палата дала точно понять, что в данном случае народные деньги были израсходованы нецелесообразно и были ли вообще на самом деле эти встречи с представителями СМИ. Как минимум, здесь растрата государственных денег.

Был ли в курсе этих затрат на ужины с журналистами теперь уже бывший внешний управляющий компанией Тенгиз Болтурук? Скорее всего, да, но в детали, судя по всему, не вникал и не проверял целесообразность расходов, полностью довершись стратегии главы пресс-службы, которая, к слову, теперь, грубо говоря, его самого же и мочит, когда у самой рыльце в пуху.

Напомним, ранее отдел по связям со СМИ ЗАО "Кумтор Голд Компани" распространил пресс-релиз со словами, что "Тенгизу Болтуруку в бытность его руководителем компании были предоставлены все условия для осуществления его проектов и планов, однако, кроме громких заявлений и привлечения к работе сомнительных экспатов за баснословную зарплату и гонорары, никаких реальных шагов сделано не было. Более того, до сих пор Кумтор вынужден устранять последствия его "успешного" правления. Кстати, все позиции "дорогостоящих" экспатов успешно заменили отечественными специалистами".


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URL: https://www.vb.kg/427023
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Кумтор, Тенгиз Болтурук
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