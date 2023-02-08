В Бишкеке состоится экодискуссия "Отходы - новые доходы"

Сегодня в Бишкеке состоится общественная дискуссия "Отходы - новые доходы". Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, участники обсудят, каким образом твердые бытовые отходы приносят Кыргызстану деньги, какой мусор не берут переработчики, почему так важно сортировать его и другие вопросы.

Мероприятие проводит Школа данных в партнерстве с ПРООН. Инфоповодом для этой DATAсреды стало исследование команды Tazar в рамках LAMPA Accelerator, которая выяснила, куда, сколько и какой мусор экспортирует Кыргызстан, а также, сколько и откуда привозят в нашу страну.

Спикерами ивента приглашены: Аймээрим Турсалиева - Tazar Мунара Молдобаева - Tazar Станислав Рамазанов - экооператор вторсырья, руководитель МПЗ "Фрунзе" Адиль Назаров - начальник ПТО МП "Тазалык".