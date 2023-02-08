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Ремесленники из Кыргызстана приняли участие в международной выставке

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- Назгуль Абдыразакова
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Представители ремесленного совета Кыргызстана приняли участие в международной выставке Creativeworld, которая проходила с 4-7 января во Франкфурте-на-Майне (Германия). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, открытие выставки состоялось с участием президента Ремесленного cовета Кыргызстана Нурзата Жээнбека и представителей посольства Кыргызской Республики в Германии. Участие представителей ремесленников Кыргызстана в данной выставке осуществлялась при поддержке USAID в рамках программы по торговле в Центральной Азии и представителей кыргызской диаспоры в Германии.


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URL: https://www.vb.kg/427025
Теги:
выставка, Германия, искусство, Кыргызстан, ЮСАИД
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