Ремесленники из Кыргызстана приняли участие в международной выставке

Представители ремесленного совета Кыргызстана приняли участие в международной выставке Creativeworld, которая проходила с 4-7 января во Франкфурте-на-Майне (Германия). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, открытие выставки состоялось с участием президента Ремесленного cовета Кыргызстана Нурзата Жээнбека и представителей посольства Кыргызской Республики в Германии. Участие представителей ремесленников Кыргызстана в данной выставке осуществлялась при поддержке USAID в рамках программы по торговле в Центральной Азии и представителей кыргызской диаспоры в Германии.