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"Бишкексвет" продолжает модернизировать наружное освещение

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" в жилмассиве "Ак-Ордо" продолжает работу по модернизации сетей наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, осветители ведут работу по улицам: Ак-болпон между улицами Каркыра и Долон-бий, от улицы Кызыл-Суу до Тунук.

Так, бригада предприятия установила 15 светильников, мощностью 50 Вт.

Мэрия напоминает горожанам, в случае неполадок ночного освещения обращаться по следующим телефонам: (0312) 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115


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URL: https://www.vb.kg/427027
Теги:
мэрия, уличное освещение, Бишкек, модернизация, жилмассив
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