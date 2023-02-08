"Бишкексвет" продолжает модернизировать наружное освещение

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" в жилмассиве "Ак-Ордо" продолжает работу по модернизации сетей наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, осветители ведут работу по улицам: Ак-болпон между улицами Каркыра и Долон-бий, от улицы Кызыл-Суу до Тунук.

Так, бригада предприятия установила 15 светильников, мощностью 50 Вт.

Мэрия напоминает горожанам, в случае неполадок ночного освещения обращаться по следующим телефонам: (0312) 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115