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Садыр Жапаров провел совещание по деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани"

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 февраля, провел рабочее совещание, на котором рассмотрен отчет о производственной деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани" за 2022 год и планы на ближайшую перспективу.

Президент ЗАО "Кумтор Голд Компани" Алмаз Барыктабасов детально проинформировал о принятых за отчетный период мерах по охране окружающей среды, а также о проведенных геологоразведочных и горных работах.

Согласно его данным, за 12 месяцев 2022 года на "Кумторе" произведено 17,3 тонн золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму 32,1 млрд сомов, тогда как план составлял 30,1 млрд сомов. Таким образом план отчислений превышен на 6,6%.

Алмаз Барыктабасов также рассказал о планах по переработке отходов в хвостохранилище с целью извлечения золота с применением современных технологий.

Отходы в хвостохранилище будут переработаны в полусухую безвредную смесь.

С 2026 года начнется извлечение золота от вторичной переработки хвостохранилища, ежегодно предполагается извлекать порядка 4,7 тонны золота.

Полную переработку отходов хвостохранилища планируется завершить к 2040 году, общая стоимость золота, извлеченного из хвостохранилища оценивается порядка в 3,5 млрд долларов США.

Тем самым удастся полностью переработать отходы хвостохранилища в безвредную полусухую смесь и при этом получить экономическую выгоду от извлечения золота.

Также Алмаз Барыктабасов проинформировал о проекте по строительству шинного завода, целью которого является переработка не только шин карьерных самосвалов рудника Кумтор, но и использованных шин легковых и грузовых автомобилей Кыргызстана.

Вместе с тем он рассказал о проекте строительства известкового завода, мощностью 50 тыс. тонн в год, предназначенного для покрытия производственных потребностей не только данного предприятия, но и других горнодобывающих, строительных компаний.

Заслушав информацию, Садыр Жапаров подчеркнул, что "Кумтор" является крупнейшим золоторудным предприятием, которое должно работать на народ Кыргызстана, соответственно, от менеджмента компании требуется эффективное и рациональное управление.

Кроме того, должна быть обеспечена бесперебойная работа рудника Кумтор и стабильное функционирование всех подразделений. Также все производственные показатели должны быть исполнены согласно установленному плану.

Президент Садыр Жапаров акцентировал особое внимание на обеспечение прозрачной деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани", исключении коррупционных проявлений, особенно в таких сферах как закупка оборудования и других необходимых предметов.


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URL: https://www.vb.kg/427029
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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