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В Токио тестируют роботизированную доставку еды и лекарств

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- Светлана Лаптева
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Демонстрационный эксперимент по предоставлению услуг роботизированной доставки еды и лекарств с использованием нескольких роботов-курьеров, управляемых удаленным мониторингом с использованием 5G, пройдут до 10 февраля 2023 года, сообщает kiosksoft.ru.

Тестирование является инициативой шести компаний: Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Tier IV Co., Ltd., KDDI Corporation, Sompo Japan Insurance Inc., Menu Inc. и Takeda Pharmaceutical Co. В то время как нехватка рабочей силы в логистической отрасли Японии стала социальной проблемой, компании стремятся предоставлять свои услуги в районе Ниси-Синдзюку, используя роботов, в качестве нового способа доставки и для быстрого расширения своего присутствие в других районах Токио.

Служба роботизированной доставки еды и лекарств позволит компаниям, участвующим в плотном проекте, активно использовать роботов в дождливую погоду и ночные часы, когда не хватает обычных курьеров. Компании также сосредоточат свое внимание на улучшении качества доставки и расширении функционала, например, использование термо боксов для доставки горячей еды или охлаждающих мешков и лекарств для больных гемофилией. Еще одним из преимуществ роботизированной доставки является ее бесконтактность.


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URL: https://www.vb.kg/427033
Теги:
Япония
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