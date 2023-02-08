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ГКНБ задержан гражданский активист за публичные призывы к захвату власти

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Органами национальной безопасности в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, а также на основании полученной по делу судебно-лингвистической экспертизы и иных доказательств о наличии признаков публичного призыва к насильственному захвату власти, задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР Н.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые

в социальных сетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".


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URL: https://www.vb.kg/427039
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, власть
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