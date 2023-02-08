ГКНБ задержан гражданский активист за публичные призывы к захвату власти

Органами национальной безопасности в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, а также на основании полученной по делу судебно-лингвистической экспертизы и иных доказательств о наличии признаков публичного призыва к насильственному захвату власти, задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР Н.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые

в социальных сетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".