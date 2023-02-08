В КР пройдет очередной благотворительный горнолыжный фестиваль

25 февраля 2023 года на горнолыжной базе "Mounty Норус" пройдет традиционный ежегодный XIV благотворительный фестиваль "Кыргызстан – страна зимнего отдыха и горнолыжного туризма – 2023". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, целью мероприятия является популяризация Кыргызстана как страны зимних видов спорта, туризма и отдыха. В его рамках состоятся соревнование любителей спуска на лыжах и музыкальные выступления.

При приобретении билетов ски-пасс предоставляется бесплатно. Все собранные средства направляются на оказание помощи уязвимым группам населения.

Организаторами мероприятия выступили Департамент туризма при МКИСМП КР, Бизнес-Ассоциация JIA, Ассоциация выпускников JICA, Союз пешеходного туризма КР, Международный деловой совет, общественный благотворительный фонд "Элим барсыңбы?" и горнолыжная база "Mounty Норус".

Начало мероприятия в 11:00

Билеты можно приобрести по следующим номерам:

+996 (500) 888-900

+996 (0500) 888-250