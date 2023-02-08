Погода
$ 86.45 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

В Кыргызстане президент назначил дату выборов в 14 айылных кенешах

162  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соответствии с Указом президента Кыргызской Республики от 6 февраля 2023 года УП №19 назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики на 9 апреля 2023 года.

Выборы пройдут в 14 айылных кенешах 5 областях страны:

- в Ошской области в Н.Исановском айылном кенеше Ноокатского района, Отуз Адырском айылном кенеше Кара-Суйского района, в Кабылан-Колском айылном кенеше Алайского района и в Кенешском айылном кенеше Кара-Кульжинского района;

- в Баткенской области в Ак-Татырском, Самаркандекском и в Ак-Сайском айылных кенешах Баткенского района;

- в Нарынской области в Кок-Ойском и Чаекском айылных кенешах Джумгальского района;

- в Чуйской области в Кызыл-Дыйканском айылном кенеше Жайылского района и в Байтикском айылном кенеше Аламудунского района;

- в Таласской области в Шекерском, в Бейшекенском и в Бакыянском айылных кенешах Кара-Буринского района.

Для подготовки и проведения выборов депутатов 14 а/к задействованы 9 ТИК и 52 УИК.

Указом президента Кыргызской Республики рекомендовано ЦИК КР рассмотреть возможность апробирования в пилотном режиме форм дистанционного, электронного голосования, применения модернизированных видов оборудования, с временной регламентацией и принятием других необходимых мер.

Решением ЦИК будет определен местный кенеш и формат голосования. Данная информация будет дополнительна доведена до избирателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427047
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  