В Кыргызстане президент назначил дату выборов в 14 айылных кенешах

В соответствии с Указом президента Кыргызской Республики от 6 февраля 2023 года УП №19 назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики на 9 апреля 2023 года.

Выборы пройдут в 14 айылных кенешах 5 областях страны:

- в Ошской области в Н.Исановском айылном кенеше Ноокатского района, Отуз Адырском айылном кенеше Кара-Суйского района, в Кабылан-Колском айылном кенеше Алайского района и в Кенешском айылном кенеше Кара-Кульжинского района;

- в Баткенской области в Ак-Татырском, Самаркандекском и в Ак-Сайском айылных кенешах Баткенского района;

- в Нарынской области в Кок-Ойском и Чаекском айылных кенешах Джумгальского района;

- в Чуйской области в Кызыл-Дыйканском айылном кенеше Жайылского района и в Байтикском айылном кенеше Аламудунского района;

- в Таласской области в Шекерском, в Бейшекенском и в Бакыянском айылных кенешах Кара-Буринского района.

Для подготовки и проведения выборов депутатов 14 а/к задействованы 9 ТИК и 52 УИК.

Указом президента Кыргызской Республики рекомендовано ЦИК КР рассмотреть возможность апробирования в пилотном режиме форм дистанционного, электронного голосования, применения модернизированных видов оборудования, с временной регламентацией и принятием других необходимых мер.

Решением ЦИК будет определен местный кенеш и формат голосования. Данная информация будет дополнительна доведена до избирателей.