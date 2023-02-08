ЮНИСЕФ предоставляет помощь КР в восстановлении на сумму более 12 млн сомов

ЮНИСЕФ доставил 80 образовательных и 1460 семейных гигиенических наборов в Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, в рамках плана восстановления после чрезвычайной ситуации в Баткене в 2022 году, ЮНИСЕФ и партнеры повышают осведомленность об основных рисках для здоровья населения, связанных с водой, санитарией и гигиеной. Общая сумма мероприятий на восстановление составляет более 12 миллионов сомов.

Семейные гигиенические наборы, содержащие мыло, стиральный порошок, подгузники, гигиенические прокладки, полотенца, умывальники, совки и ведра, предоставляются для удовлетворения гигиенических и других потребностей более 7300 человек (1460 домохозяйств), включая более 4000 детей. Семейные гигиенические наборы распределяются среди целевых семей (определенных местными администрациями) в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области.

Поддерживая процесс восстановления Баткенской области, ЮНИСЕФ передал представителям Министерства образования и науки в Баткенской области 80 образовательных комплектов со всеми учебными материалами для дальнейшего распространения среди школ и детских садов.