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ЮНИСЕФ предоставляет помощь КР в восстановлении на сумму более 12 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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ЮНИСЕФ доставил 80 образовательных и 1460 семейных гигиенических наборов в Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, в рамках плана восстановления после чрезвычайной ситуации в Баткене в 2022 году, ЮНИСЕФ и партнеры повышают осведомленность об основных рисках для здоровья населения, связанных с водой, санитарией и гигиеной. Общая сумма мероприятий на восстановление составляет более 12 миллионов сомов.

Семейные гигиенические наборы, содержащие мыло, стиральный порошок, подгузники, гигиенические прокладки, полотенца, умывальники, совки и ведра, предоставляются для удовлетворения гигиенических и других потребностей более 7300 человек (1460 домохозяйств), включая более 4000 детей. Семейные гигиенические наборы распределяются среди целевых семей (определенных местными администрациями) в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области.

Поддерживая процесс восстановления Баткенской области, ЮНИСЕФ передал представителям Министерства образования и науки в Баткенской области 80 образовательных комплектов со всеми учебными материалами для дальнейшего распространения среди школ и детских садов.


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URL: https://www.vb.kg/427052
Теги:
Баткенская область, Чон-Алайский район, Кыргызстан, Помощь, ЮНИСЕФ
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