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Разработана Национальная экспортная программа "Сделано в Кыргызстане"

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- Нина Ничипорова
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Для повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке Министерством экономики и коммерции КР разработан проект Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2023-2026 годы".

Как сообщили в министерстве, экспортная программа будет ориентирована на такую товарную структуру экспорта, как текстиль и швейные изделия, в том числе традиционные изделия ручной работы, обувь, готовая продукция из фруктов и овощей, орехов и бобов, мед и медовая, молочная, мясная, рыбная продукции, ювелирные изделия, безалкогольные напитки, включая национальные.

В программе будет применяться кросс-секторальный подход, то есть будут взаимодействовать различные секторы и сферы для достижения общей цели. В структуру программы вошли такие кросс-секторы, как стимулирование и продвижение экспорта, упрощение торговых процедур, поддержка и развитие инфраструктуры качества, доступ к финансовым средствам.

В настоящее время проект программы находится на общественном обсуждении.


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URL: https://www.vb.kg/427059
Теги:
Минэкономики, мясо-молочная продукция, экспорт, молоко, Кыргызстан, товары, финансы, проект
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