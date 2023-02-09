Из Газиантепа спецбортом Казахстана планируют эвакуировать кыргызстанцев

Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызстана и генеральными консульствами в Стамбуле и Анталье прорабатывают вопрос эвакуации из зоны бедствия граждан Кыргызстана, изъявивших желание вернуться на Родину.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, 8 февраля из города Газиантеп Турции в Астану специальным бортом Казахстана хотят вылететь 17 граждан Кыргызстана.

Кроме того, более 20 граждан Кыргызстана силами заграничных учреждений в Турции эвакуированы из Газиантепа и Кахраманмараша в Анталью, Аланью и Анкару.

Сотрудники представительств Кыргызстана также эвакуируют около 10 граждан Кыргызстана из города Хатай в безопасные районы.