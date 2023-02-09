МИД: Из Газиантепа в Астану вылетели 22 граждан Кыргызстана

8 февраля из Газиантепа в Астану специальным бортом Республики Казахстан вылетели 22 граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на территории Казахстана посольством КР кыргызстанцам будет оказано содействие в дальнейшем возвращении в Кыргызстан.

Кроме того, более 20 кыргызстанцев силами заграничных учреждений в Турции эвакуированы из Газиантепа и Кахраманмараша в Анталью, Аланью и Анкару.

Сотрудники представительств Кыргызстана также эвакуируют 10 граждан Кыргызстана из города Хатай в безопасные районы.