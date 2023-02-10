Ловкость рук - и никакого мошенничества

1 августа 2022 года в один из токмокских магазинов зашла женщина цыганской наружности. Как позже оказалось – некая Л.Н., ранее судимая, по национальности действительно цыганка.

Набрала косметики на 370 сомов. Показала продавцу двухтысячную купюру. Пока продавец готовила сдачу, покупательница отвлекала ее разговорами. Получив 1630 сомов сдачи и товаров на 370 сомов (и сохранив при этом свои две тысячи), покупательница вышла из магазина.

В следующий раз, 10 ноября, Л.Н. пошла еще дальше. В кондитерском магазине купила сладостей на 320 сомов. Как и в прошлый раз, показала продавцу крупную купюру. Чтобы удобнее и проще было отсчитывать сдачу, показала еще 20 сомов. Ей выдали "купленный" товар и для ровного счета 1700 сомов сдачи…

Токмокский городской суд признал Л.Н. виновной в мошенничестве в незначительном размере. И прекратил уголовное дело, поскольку обе потерпевшие заявили об отсутствии претензий.