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Число жертв землетрясения в Турции составляет 9 тысяч 57 человек

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В настоящее время число жертв землетрясения в Турции составляет 9 тысяч 57 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 8 февраля посетил город Хатай.

"Сегодня для нас день испытаний, я надеюсь, что наш народ справится и с этим. В настоящее время число жертв землетрясения в Турции составляет 9 тысяч 57 человек. Количество погибших только в Хатае 3 тысячи 356 человек. Число раненых по стране 52 тысячи 979. Количество разрушенных зданий 6 тысяч 444. Сейчас в Хатае работают в общей сложности 21 200 военных, жандармов и полиции", - сообщил глава государства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что более 60 стран поддержали Турцию в эти трудные дни. Глава государства поблагодарил Азербайджан, Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, которые первыми откликнулись и поспешили на помощь.

Отметив, что организации и граждане в Турции оказали финансовую и гуманитарную поддержку AFAD в этом вопросе, Эрдоган поблагодарил граждан за их поддержку.

Источник: информагентство Анадолу


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URL: https://www.vb.kg/427073
Теги:
землетрясение, Турция
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