Погода
$ 86.59 - 87.42
€ 94.10 - 95.10

Посольство КР В США окажет помощь гражданину, впавшему в кому за границей

103  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство КР В США окажет помощь гражданину, впавшему в кому за границей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, кыргызстанским дипкорпусом в США установлено, что гражданин КР Айдин Айтпаев, находящийся в настоящее время в состоянии комы на территории Содружества Доминика, был нанят на работу в качестве переводчика на круизный лайнер через посредническую компанию по трудоустройству в городе Бишкек.

Посольством проведены переговоры со страховым агентом фирмы-работодателя, находящимся в Республике Кипр, по итогам которой достигнута договоренность о том, что 9 февраля 2023 года Айтпаев в сопровождении врачей будет перемещен санитарной авиацией в больницу на территории Тринидад и Тобаго.

Одновременно, вышеуказанная фирма-работодатель оказывает помощь в скорейшей организации поездки гражданина КР Н.Айтпаева в Тринидад и Тобаго для ухода за Айтпаевым.

Со своей стороны, посольство КР в США в ближайшее время проведет встречу с Посольством Тринидад и Тобаго в США в целях организации необходимой консульско-правовой и другой помощи А.Айтпаеву.

Ранее СМИ сообщали, что родственники пострадавшего обратились за помощью в МИД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427082
Теги:
посольство, США, трудоустройство, Кыргызстан, здоровье, пострадавшие, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  