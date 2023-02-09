Посольство КР В США окажет помощь гражданину, впавшему в кому за границей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, кыргызстанским дипкорпусом в США установлено, что гражданин КР Айдин Айтпаев, находящийся в настоящее время в состоянии комы на территории Содружества Доминика, был нанят на работу в качестве переводчика на круизный лайнер через посредническую компанию по трудоустройству в городе Бишкек.

Посольством проведены переговоры со страховым агентом фирмы-работодателя, находящимся в Республике Кипр, по итогам которой достигнута договоренность о том, что 9 февраля 2023 года Айтпаев в сопровождении врачей будет перемещен санитарной авиацией в больницу на территории Тринидад и Тобаго.

Одновременно, вышеуказанная фирма-работодатель оказывает помощь в скорейшей организации поездки гражданина КР Н.Айтпаева в Тринидад и Тобаго для ухода за Айтпаевым.

Со своей стороны, посольство КР в США в ближайшее время проведет встречу с Посольством Тринидад и Тобаго в США в целях организации необходимой консульско-правовой и другой помощи А.Айтпаеву.

Ранее СМИ сообщали, что родственники пострадавшего обратились за помощью в МИД.