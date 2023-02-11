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Афганистан. Озабоченность не спадает

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- Светлана Лаптева
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Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, 8 февраля в Москве состоялась пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В ней приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Российскую сторону представлял Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Узбекскую - секретарь Совета безопасности при президенте Виктор Махмудов.

Обсуждены вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. Отмечена важность выполнения действующими кабульскими властями взятых на себя международных обязательств по противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также по формированию этнополитически сбалансированного правительства и соблюдению прав человека.

На заседании предложен ряд дополнительных практических мер, направленных на наращивание совместных действий на антитеррористическом направлении, а также на пресечение каналов финансирования терроризма, на активизацию сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также на недопущение нелегальной миграции.

Подчеркнута значимость объединения усилий в решении сложных задач в сфере безопасности, продолжении конструктивного диалога и поиска эффективных решений, адекватных вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана.

Условлено о продолжении практики проведения многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике на ежегодной основе.

В тот же день участников встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Кремле принял президент Российской Федерации Владимир Путин.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/427094
Теги:
Афганистан, Владимир Путин
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