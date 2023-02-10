Глава МВД Кыргызстана передал около трех тонн гуманитарной помощи Турции

Глава МВД Улан Ниязбеков передал около трех тонн гуманитарной помощи Турецкой Республике для преодолений последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"С чувством глубокой скорби восприняли известие о разрушительном землетрясении в нескольких регионах Турции, повлекшем за собой многочисленные жертвы и большие разрушения. Выражаем соболезнования народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым" - сказал Улан Ниязбеков.

Министр передал около 3-х тонн гуманитарной помощи (одеяла, спальные мешки, карематы, палатки и обогреватели) Турецкой Республике для преодолений последствий разрушительного землетрясения, - говорится в сообщении ведомства.