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Глава МВД Кыргызстана передал около трех тонн гуманитарной помощи Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава МВД Улан Ниязбеков передал около трех тонн гуманитарной помощи Турецкой Республике для преодолений последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"С чувством глубокой скорби восприняли известие о разрушительном землетрясении в нескольких регионах Турции, повлекшем за собой многочисленные жертвы и большие разрушения. Выражаем соболезнования народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым" - сказал Улан Ниязбеков.

Министр передал около 3-х тонн гуманитарной помощи (одеяла, спальные мешки, карематы, палатки и обогреватели) Турецкой Республике для преодолений последствий разрушительного землетрясения, - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427099
Теги:
гуманитарная помощь, землетрясение, Турция, Кыргызстан, МВД
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